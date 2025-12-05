Studentessa disabile chiede il trasferimento per seguire i corsi di medicina a Perugia | la burocrazia blocca tutto
Chiede il trasferimento dall’Università di Calabria a quella di Perugia per seguire le lezioni di medicina visto che viene nel capoluogo umbro per le cure mediche dopo un incidente che l’ha resa invalida, ma la burocrazia è “brutale”: ha sbagliato a fare la domanda a Perugia, prima deve chiedere. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
