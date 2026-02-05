Mediaset fa causa a Corona per 160 milioni | Diffonde menzogne e insinuazioni senza fondamento né rispetto

Da fanpage.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mediaset ha deciso di portare in tribunale Fabrizio Corona, chiedendo 160 milioni di euro di risarcimento. L’azienda accusa Corona di aver diffuso menzogne e insinuazioni senza fondamento, danneggiando la reputazione dell’emittente e dei suoi rappresentanti. La causa arriva dopo mesi di tensioni e pubbliche polemiche tra le parti.

Attraverso un comunicato Mediaset annuncia una causa civile di 160 milioni di euro contro Fabrizio Corona, per i danni reputazionali all'azienda, ai suoi vertici e alcuni dei volti più rappresentativi dell'emittente.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Mediaset Corona

Mediaset e MFE fanno causa civile a Fabrizio Corona per 160 milioni di euro: “Menzogne, falsità e insinuazioni prive di qualsiasi fondamento”

Corona replica a Mediaset: “Faccio quello che fate voi da anni, ne ho il diritto”

Fabrizio Corona risponde a Mediaset con fermezza, affermando di svolgere azioni simili a quelle dell’emittente da anni, rivendicando il proprio diritto di agire.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

CASO SIGNORINI: MEDIASET HA DENUNCIATO FABRIZIO CORONA PER DIFFAMAZIONE AGGRAVATA E MINACCE

Video CASO SIGNORINI: MEDIASET HA DENUNCIATO FABRIZIO CORONA PER DIFFAMAZIONE AGGRAVATA E MINACCE

Ultime notizie su Mediaset Corona

Argomenti discussi: Mediaset fa rimuovere da Youtube alcuni scottanti video di Corona: violato il diritto d'autore; Corona via dai social: Mediaset-Google da nemici ad alleati; Mediaset, la replica durissima a Corona: Falsità gravissime, ci sta lucrando. Menzogne contro società e famiglie; Bernardini De Pace sul caso Mediaset: Corona ha sete di vendetta e fa ciò che vuole. Si può fermare denunciandolo.

mediaset fa causa aMediaset fa sul serio, causa da 160 milioni di euro contro Fabrizio Corona: Da Falsissimo solo menzogneIl gruppo si riserva inoltre di agire verso chi, a vario titolo, incentiva, amplifica o diffonde consapevolmente tali contenuti ... affaritaliani.it

mediaset fa causa aMediaset: Causa civile da 160 milioni di euro contro Fabrizio Corona«I singoli soggetti lesi, insieme a Mediaset e Mfe- Mediaforeurope, hanno deciso di promuovere azioni civili risarcitorie, per un importo complessivo di 160 ... gazzettadelsud.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.