Mediaset fa causa a Corona per 160 milioni | Diffonde menzogne e insinuazioni senza fondamento né rispetto

Mediaset ha deciso di portare in tribunale Fabrizio Corona, chiedendo 160 milioni di euro di risarcimento. L’azienda accusa Corona di aver diffuso menzogne e insinuazioni senza fondamento, danneggiando la reputazione dell’emittente e dei suoi rappresentanti. La causa arriva dopo mesi di tensioni e pubbliche polemiche tra le parti.

Attraverso un comunicato Mediaset annuncia una causa civile di 160 milioni di euro contro Fabrizio Corona, per i danni reputazionali all'azienda, ai suoi vertici e alcuni dei volti più rappresentativi dell'emittente.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Mediaset Corona Mediaset e MFE fanno causa civile a Fabrizio Corona per 160 milioni di euro: “Menzogne, falsità e insinuazioni prive di qualsiasi fondamento” Corona replica a Mediaset: “Faccio quello che fate voi da anni, ne ho il diritto” Fabrizio Corona risponde a Mediaset con fermezza, affermando di svolgere azioni simili a quelle dell’emittente da anni, rivendicando il proprio diritto di agire. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. CASO SIGNORINI: MEDIASET HA DENUNCIATO FABRIZIO CORONA PER DIFFAMAZIONE AGGRAVATA E MINACCE Ultime notizie su Mediaset Corona Argomenti discussi: Mediaset fa rimuovere da Youtube alcuni scottanti video di Corona: violato il diritto d'autore; Corona via dai social: Mediaset-Google da nemici ad alleati; Mediaset, la replica durissima a Corona: Falsità gravissime, ci sta lucrando. Menzogne contro società e famiglie; Bernardini De Pace sul caso Mediaset: Corona ha sete di vendetta e fa ciò che vuole. Si può fermare denunciandolo. Mediaset fa sul serio, causa da 160 milioni di euro contro Fabrizio Corona: Da Falsissimo solo menzogneIl gruppo si riserva inoltre di agire verso chi, a vario titolo, incentiva, amplifica o diffonde consapevolmente tali contenuti ... affaritaliani.it Mediaset: Causa civile da 160 milioni di euro contro Fabrizio Corona«I singoli soggetti lesi, insieme a Mediaset e Mfe- Mediaforeurope, hanno deciso di promuovere azioni civili risarcitorie, per un importo complessivo di 160 ... gazzettadelsud.it Il clima attorno a Mediaset si fa teso a causa delle recenti esternazioni via social di Fabrizio Corona, ma Gerry Scotti ha deciso di rispondere. Il conduttore ha voluto chiarire la sua posizione in merito al fango gettato sulla sua carriera e sulle presunte rivelazion facebook Dopo la disattivazione dei profili Instagram di Fabrizio Corona e "Falsissimo", anche tutte le puntate di YouTube (tranne quelle in abbonamento) sono state nascoste o rimosse: l'ultima per via di un reclamo di Mediaset. x.com

