Mediaset ha deciso di passare alle vie legali contro Fabrizio Corona, chiedendo un risarcimento da 160 milioni di euro. La causa arriva dopo le dichiarazioni dell’ex paparazzo nel programma Falsissimo, che l’azienda di Cologno Monzese definisce prive di fondamento e piene di menzogne. La vicenda si fa sempre più tesa, con Mediaset che fa sul serio e mira a tutelare la propria reputazione.

Mediaset passa al contrattacco e annuncia una causa civile contro Fabrizio Corona. Nella serata di giovedì 5 febbraio, infatti, l’azienda di Cologno Monzese ha diffuso un durissimo comunicato in cui attacca l’ex paparazzo sottolineando di aver chiesto un risarcimento da 160 milioni di euro per quanto dichiarato da Corona nel programma Falsissimo. “Quanto diffuso dal progetto Falsissimo e da Fabrizio Corona, attraverso una violenza verbale inaudita, – si legge nel comunicato – costituisce un insieme di menzogne, falsita? e insinuazioni prive di qualsiasi fondamento e del minimo rispetto per le persone, le loro famiglie e le realta? coinvolte. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Mediaset fa causa a Fabrizio Corona per 160 milioni di euro: “Menzogne, falsita? e insinuazioni prive di qualsiasi fondamento”

