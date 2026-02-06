Mediaset e MFE fanno causa a Fabrizio Corona per €160 mln | Danni reputazionali e patrimoniali ; Contro di lui anche De Filippi Toffanin Blasi Scotti Samira

Mediaset e MFE hanno deciso di portare in tribunale Fabrizio Corona, chiedendo 160 milioni di euro. L’accusa riguarda danni alla reputazione e patrimoniali, dopo le dichiarazioni rilasciate dall’ex fotografo. Mediaset definisce le affermazioni di Corona come menzogne e falsità, frutto di un progetto chiamato Falsissimo. La causa coinvolge anche figure come Maria De Filippi, Silvia Toffanin, Michelle Blasi, e Gerry Scotti, che si sono schierati contro Corona, ritenendo le sue parole ingiustificate e dannose

