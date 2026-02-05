mediaset fa causa a fabrizio corona per 160 milioni per danni reputazionali per le puntate di falsissimo

Mediaset ha deciso di portare in tribunale Fabrizio Corona. La causa riguarda 160 milioni di euro per danni alla reputazione, legati alle puntate di Falsissimo. Mediaset ha annunciato di aver avviato azioni civili risarcitorie contro l’ex paparazzo, senza entrare troppo nei dettagli. Corona, dal canto suo, non ha ancora commentato ufficialmente. La vicenda si inserisce in un clima di tensione tra le parti, con l’azienda che punta a tutelare il proprio nome.

Mediaset ha presentato una richiesta di risarcimento danni da 160 milioni di euro a Fabrizio Corona.

Mediaset ha avviato una causa civile da 160 milioni di euro contro Fabrizio Corona.

Mediaset denuncia Fabrizio Corona e chiede il blocco dei social: come funziona per la legge

Mediaset fa causa a Corona per 160 milioni: Diffonde menzogne e insinuazioni senza fondamento né rispettoAttraverso un comunicato Mediaset annuncia una causa civile di 160 milioni di euro contro Fabrizio Corona, per i danni reputazionali all'azienda, ai suoi ... fanpage.it

Mediaset ed Mfe fanno causa a Fabrizio Corona per 160 milioni di euroLe media company, insieme con Pier Silvio e Marina Berlusconi, Maria De Filippi, Silvia Toffanin, Gerry Scotti, Ilary Blasi e Samira Lui, si rivolgono al giudice per i contenuti pubblicati da Corona n ... msn.com

Fabrizio Corona ha "deciso di denunciare Mediaset per tentata estorsione", perché "la società in questi giorni ha mandato delle missive ai gestori di locali pubblici, dicendo che devono presidiare sulle condotte degli ospiti delle serate che organizzano per e facebook

Fabrizio Corona ha “deciso di denunciare Mediaset per tentata estorsione”, perché “la società in questi giorni ha mandato delle missive ai gestori di locali pubblici, dicendo che devono presidiare sulle condotte degli ospiti delle serate che organizzano per eve x.com