mediaset fa causa a corona per 160 milioni citato anche da de filippi e scotti

Da iltempo.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mediaset ha fatto causa a Fabrizio Corona chiedendo 160 milioni di euro. L’azienda ha denunciato l’ex paparazzo per le affermazioni fatte nel suo programma online, definendole menzogne e insinuazioni senza fondamento. La causa riguarda le accuse rivolte anche a Alfonso Signorini e al team di Corona, che secondo Mediaset hanno diffuso informazioni offensive e diffamatorie.

Maxi-causa civile contro Fabrizio Corona. "Quanto diffuso dal progetto Falsissimo" e dall'ex agente fotografico "attraverso una violenza verbale inaudita, costituisce un insieme di menzogne, falsità e insinuazioni prive di qualsiasi fondamento e del minimo rispetto per le persone, le loro famiglie e le realtà coinvolte", si legge in un comunicato del network sulle accuse ad Alfonso Signorini e su tutto quello che è seguito sul programma web di Corona.  "Per queste ragioni, i singoli soggetti lesi, insieme a Mediaset e MFE – MEDIAFOREUROPE, hanno deciso di promuovere azioni civili risarcitorie, per un importo complessivo di 160 milioni di euro, nei confronti di Fabrizio Corona e delle società a lui riconducibili, per danni reputazionali e patrimoniali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

