Mediaset contro Fabrizio Corona | chiedono un maxi risarcimento di 160 milioni di euro

Mediaset ha deciso di chiedere un risarcimento di 160 milioni di euro a Fabrizio Corona. La società ha avviato azioni civili per danni alla reputazione e patrimoniali, coinvolgendo anche le società a lui collegate. La disputa legale si fa sentire, e si aspetta di capire come si svilupperà nei prossimi mesi.

La società minaccia di agire anche "verso chi, a vario titolo, incentiva, amplifica o diffonde consapevolmente tali contenuti" Mediaset e Mfe - Mediaforeurope hanno deciso di promuovere azioni civili risarcitorie, per un importo complessivo di 160 milioni di euro, nei confronti di Fabrizio Corona e delle società a lui riconducibili, per danni reputazionali e patrimoniali. La somma in questione saranno destinate alla creazione di un fondo per la copertura delle spese di assistenza legale delle vittime di stalking, dei reati rientranti nel cosiddetto Codice Rosso e di tutti i fenomeni di cyberbullismo.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Approfondimenti su Mediaset FabrizioCorona

Mediaset ha inviato una richiesta di risarcimento da 160 milioni di euro a Fabrizio Corona.

Mediaset ha deciso di fare causa a Fabrizio Corona, chiedendo un risarcimento di 160 milioni di euro.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Mediaset denuncia Fabrizio Corona e chiede il blocco dei social: come funziona per la legge

Ultime notizie su Mediaset FabrizioCorona

Argomenti discussi: Mediaset e Mfe contro Corona: Causa civile da 160 milioni di euro; Mediaset contro Fabrizio Corona: La libertà di espressione non è libertà di diffamazione e gogna; Mediaset contro Fabrizio Corona: maxi causa da 160 milioni sull’economia dell’insinuazione; Mediaset chiede 160 milioni a Corona: Menzogne su Falsissimo e sistema Mediaset.

Mediaset contro Fabrizio Corona: maxi causa da 160 milioni sull’«economia dell’insinuazione»Il gruppo porta in tribunale Fabrizio Corona per i contenuti del format Falsissimo. Tra i soggetti lesi anche Pier Silvio e Marina Berlusconi e alcuni volti noti di Mediaset. Annunciato un fondo con ... ilsole24ore.com

Causa civile di Mediaset contro Corona : Richiesta danni da 160 milioni di eurodi Anna Giorgi MILANO Mediaset affila le armi e lancia un messaggio ’giudiziario’ molto chiaro a Fabrizio Corona: per danni ... msn.com

Fabrizio Corona ha "deciso di denunciare Mediaset per tentata estorsione", perché "la società in questi giorni ha mandato delle missive ai gestori di locali pubblici, dicendo che devono presidiare sulle condotte degli ospiti delle serate che organizzano per e facebook

Mediaset contro Fabrizio Corona: maxi causa da 160 milioni sull’«economia dell’insinuazione» ilsole24ore.com/art/mediaset-c… x.com