Mediaset contro Fabrizio Corona | chiedono un maxi risarcimento di 160 milioni di euro

6 feb 2026

Mediaset ha deciso di chiedere un risarcimento di 160 milioni di euro a Fabrizio Corona. La società ha avviato azioni civili per danni alla reputazione e patrimoniali, coinvolgendo anche le società a lui collegate. La disputa legale si fa sentire, e si aspetta di capire come si svilupperà nei prossimi mesi.

La società minaccia di agire anche "verso chi, a vario titolo, incentiva, amplifica o diffonde consapevolmente tali contenuti" Mediaset e Mfe - Mediaforeurope hanno deciso di promuovere azioni civili risarcitorie, per un importo complessivo di 160 milioni di euro, nei confronti di Fabrizio Corona e delle società a lui riconducibili, per danni reputazionali e patrimoniali. La somma in questione saranno destinate alla creazione di un fondo per la copertura delle spese di assistenza legale delle vittime di stalking, dei reati rientranti nel cosiddetto Codice Rosso e di tutti i fenomeni di cyberbullismo.🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

