Mediaset chiede 160 milioni a Fabrizio Corona

Da tivvusia.com 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mediaset ha deciso di chiedere 160 milioni di euro a Fabrizio Corona. La richiesta arriva dopo una comunicazione ufficiale in cui la società e MFE – MEDIAFOREUROPE accusano l’ex paparazzo di aver causato danni e hanno annunciato di voler recuperare la cifra attraverso azioni legali. La questione si fa sempre più calda e potrebbe portare a nuove conseguenze legali per Corona.

Con una dura comunicazione ufficiale, Mediaset e MFE – MEDIAFOREUROPE annunciano la richiesta di un maxi risarcimento nei confronti di Fabrizio Corona e delle società a lui collegate. L’importo complessivo richiesto è di 160 milioni di euro, a titolo di danni reputazionali e patrimoniali. Secondo l’azienda, il progetto Falsissimo e le dichiarazioni di Corona costituiscono “un insieme di menzogne, falsità e insinuazioni prive di fondamento, e del minimo rispetto per le persone, le loro famiglie e le realtà coinvolte”. Una strategia sistematica di profitto. Mediaset sottolinea che non si tratta di semplice gossip o pettegolezzo, ma di un “meccanismo organizzato e sistematico” in cui la menzogna diventa uno strumento di lucro. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

