mediaset chiede 160 milioni a fabrizio corona

Mediaset ha deciso di chiedere 160 milioni di euro a Fabrizio Corona. La richiesta arriva dopo una comunicazione ufficiale in cui la società e MFE – MEDIAFOREUROPE accusano l’ex paparazzo di aver causato danni e hanno annunciato di voler recuperare la cifra attraverso azioni legali. La questione si fa sempre più calda e potrebbe portare a nuove conseguenze legali per Corona.

Con una dura comunicazione ufficiale, Mediaset e MFE – MEDIAFOREUROPE annunciano la richiesta di un maxi risarcimento nei confronti di Fabrizio Corona e delle società a lui collegate. L’importo complessivo richiesto è di 160 milioni di euro, a titolo di danni reputazionali e patrimoniali. Secondo l’azienda, il progetto Falsissimo e le dichiarazioni di Corona costituiscono “un insieme di menzogne, falsità e insinuazioni prive di fondamento, e del minimo rispetto per le persone, le loro famiglie e le realtà coinvolte”. Una strategia sistematica di profitto. Mediaset sottolinea che non si tratta di semplice gossip o pettegolezzo, ma di un “meccanismo organizzato e sistematico” in cui la menzogna diventa uno strumento di lucro. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

Fabrizio Corona ha "deciso di denunciare Mediaset per tentata estorsione", perché "la società in questi giorni ha mandato delle missive ai gestori di locali pubblici, dicendo che devono presidiare sulle condotte degli ospiti delle serate che organizzano per e facebook

