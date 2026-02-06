McLaren soddisfatta della MCL40 | Sviluppo complesso come costruire un aereo in volo

La scuderia britannica si dice soddisfatta dell’esordio della nuova MCL40 in pista. I tecnici hanno definito lo sviluppo complesso, paragonandolo a costruire un aereo in volo. Per ora, l’obiettivo è analizzare ogni dettaglio per migliorare le prestazioni. La squadra lavora senza sosta, convinta di poter fare passi avanti nelle prossime gare.

Nel contesto di un avvio stagionale mirato all’analisi precisa della nuova vettura, McLaren presenta una valutazione sull’esordio in pista della MCL40, mettendo a fuoco i dati raccolti durante il shakedown e le indicazioni emerse in vista dei test ufficiali a Sakhir. L'approccio è fondato sull’osservazione realistica delle prestazioni, con l’obiettivo di tradurre le conoscenze acquisite in sviluppi concreti per l’intero113 ciclo di stagione. Barcellona ha fornito una quantità significativa di dati utili per comprendere il comportamento reale della vettura, andando oltre le sole simulazioni. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

