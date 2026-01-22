La McLaren non parteciperà al primo giorno di test a Barcellona, previsto dal 26 al 30 gennaio. La squadra si concentra sullo sviluppo della vettura MCL40, dedicando le risorse a miglioramenti tecnici e prestazionali. Questa scelta permette di ottimizzare i tempi di lavoro in vista delle prossime gare, mantenendo un approccio strategico e mirato per la stagione di Formula 1.

La McLaren ha annunciato che non sarà presente nel primo giorno di test di F1 a Barcellona, in programma dal 26 al 30 gennaio. La scelta riflette la strategia del team di Woking di dedicare ogni ora disponibile allo sviluppo della nuova MCL40, la monoposto che segna un cambio epocale rispetto alla stagione precedente. Secondo Andrea Stella, Team Principal, la priorità è massimizzare il tempo per perfezionare la macchina prima di scendere in pista. La McLaren inizierà quindi i test solo nella seconda o nella terza giornata, evitando lo shakedown anticipato utilizzato da altri team. L’obiettivo è affrontare le prove con il pacchetto tecnico più competitivo possibile, ottimizzando le performance per tutta la stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - McLaren non sarà al via del primo giorno di test a Barcellona: si lavora sullo sviluppo della MCL40

McLaren MCL40, raffinata progettazione. La nuova monoposto nata a Pasqua 2024La McLaren MCL40, frutto di una progettazione accurata, rappresenta l’evoluzione della scuderia di Woking.

MotoGP, l’incognita del mercato piloti sullo sviluppo delle Pirelli. Primi test nell’estate 2026, ma chi li effettuerà?Nel 2027, Pirelli prenderà il posto di Michelin come fornitore unico di pneumatici in MotoGP, accompagnando una rivoluzione regolamentare che cambierà radicalmente le moto.

Mistero McLaren: la nuova F1 si vedrà solo ai test di Barcellona. Stella: «Sfruttiamo fino all'ultimo minuto. Papaya rules confermate, ma ci sarà qualche modifica»La McLaren, campione del mondo piloti e costruttori, riparte da zero nel 2026 con la MCL40: «Cambiano le regole ma noi siamo lo stesso gruppo vincente, Norris e Piastri liberi di lottare. Lo shakedown ... msn.com

F1 2026. McLaren, Andrea Stella: Ambiziosi con la MCL40, nei tempi ma non subito in pista e su Norris e Piastri diceAndrea Stella apre il 2026 della McLaren: Siamo ambiziosi con la MCL40, nei tempi ma non saremo subito in pista. Il team principal rivela anche come gestirà il nuovo equilibrio tra Lando Norris e Os ... msn.com

F1 - La McLaren ha completato con successo il primo fire-up della MCL40. Secondo The Race, l’operazione si è svolta a Woking sotto la supervisione di Andrea Stella, con il supporto dei tecnici Mercedes. Non è ancora certo se ci sarà un filming day, ma la facebook

I prossimi mesi saranno cruciali per McLaren L'annuncio di Jensen è solo il primo tassello di un programma LMDh che tra non molto vedrà la pista. Importante essere subito pronti per evitare di rincorrere chi ha già anni sulle spalle #WEC @Auto_Racer_it x.com