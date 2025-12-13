Firenze rissa in via Baracca | uditi colpi di arma da fuoco Persone in fuga e paura in strada

Venerdì 13 dicembre 2025, via Baracca a Firenze è stata teatro di una violenta rissa culminata con l'uso di armi da fuoco, generando panico e fuga tra i presenti. L'episodio ha scosso la città, lasciando spazio a tensione e preoccupazione tra cittadini e forze dell'ordine.

Firenze, 13 dicembre 2025 – Paura in via Baracca a Firenze per una rissa in strada, con colpi di arma da fuoco e persone in fuga in varie direzioni. Il video, che sta circolando sul web, non risale alla notte scorsa, ma a qualche giorno fa, il 10 dicembre. La polizia è stata chiamata su segnalazione di alcuni presenti, ma i contorni della vicenda risultano ancora poco chiari e le indagini vanno avanti. Foto Paolo Lazzeroni-Siena-: POLIZIA DI STATO - POLIZIA DI SIENA NOTTE Una lite per motivi amorosi. In base a quanto appreso, la lite sarebbe scoppiata tra due uomini per questioni di natura sentimentale. Lanazione.it Firenze, rissa in via Baracca: uditi colpi di arma da fuoco. Persone in fuga e paura in strada - Sul posto è intervenuta la polizia, ma all’arrivo degli agenti la lite era terminata e gli autori erano già fuggiti. lanazione.it

Dall’asfaltatura in via Baracca a via D’Annunzio: tanti cantieri la prossima settimana a Firenze - Firenze, 8 marzo 2025 – Nuova asfaltatura in via Baracca e prosecuzione di quella in via D’Annunzio. lanazione.it

Il mondo che vorrei OFC. . FURTI E AGGRESSIONI ANCHE NEL QUARTIERE STATUTO A FIRENZE. Un quartiere residenziale tranquillo, forse il piu’ tranquillo a Firenze , quasi da esser considerato dai giovani “un quartiere per vecchi”. Eppure la situazione n - facebook.com facebook

© Lanazione.it - Firenze, rissa in via Baracca: uditi colpi di arma da fuoco. Persone in fuga e paura in strada

RIssa in strada a Firenze, paura e delirio in via dei Servi

Video RIssa in strada a Firenze, paura e delirio in via dei Servi Video RIssa in strada a Firenze, paura e delirio in via dei Servi