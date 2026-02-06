Maurizio Catroppa e Giava in concerto tra sonorità folk ballad ed echi anni 70

La Libreria Todomodo si prepara a ospitare un concerto di Maurizio Catroppa e Giava, in programma per sabato 7 febbraio alle 21. La serata sarà dedicata alla musica d’autore, con sonorità folk, ballad e richiami agli anni 70. Gli artisti promettono un live coinvolgente, tra melodie intime e ritmi sinceri, per un appuntamento da non perdere.

La Libreria Todomodo si prepara a ospitare una nuova serata dedicata alla musica d'autore: sabato 7 febbraio alle ore 21.00, sul palco di via Bellegra 46 a Roma, si esibiranno Giava e Maurizio Catroppa, due cantautori che negli ultimi anni hanno saputo distinguersi per sensibilità, scrittura e.

