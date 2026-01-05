Al Mama' s i Fusaifusa in concerto tra sonorità mediorientali ritmi magrebini e psichedelia

Il 10 gennaio, al Mama's Club, si esibiranno i Fusaifusa, gruppo musicale originario di Bologna. Il loro sound combina influenze mediorientali, ritmi magrebini e elementi psichedelici, creando un repertorio che unisce tradizione e innovazione. L'evento offre un’occasione per ascoltare una proposta musicale originale, nata dalla scena locale, in un contesto intimo e accurato.

Sabato 10 gennaio, il Mama's Club accoglierà il live dei Fusaifusa, un progetto musicale nato all'interno della scena del Locomotiv Club di Bologna che fonde tradizione e innovazione. La formazione che salirà sul palco è formata dal compositore e polistrumentista Ashti Abdo (Afrin, Kurdistan.

