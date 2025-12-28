Massimo Giannini analizza come, spesso, la sinistra utilizzi la strategia di dividere gli intellettuali di destra, distinguendoli tra buoni e cattivi. Questa tattica, radicata nella storia politica, mira a indebolire il fronte avversario attraverso la divisione interna, soprattutto quando mancano argomenti convincenti o possibilità di sconfitta diretta. Un meccanismo che riflette le dinamiche di delegittimazione e frammentazione tipiche delle strategie politiche.

È una vecchia strategia: se non puoi sconfiggere il nemico perché è più forte dite, o perché non hai idee spendibili, prova a dividerlo e a delegittimarlo. Dopo l’articolo con cui Marcello Veneziani esprimeva un giudizio poco generoso su quanto fatto finora dalla destra, e soprattutto dopo le prese di posizione e gli interventi di altri intellettuali ascrivibili a quell’area politico-culturale, a sinistra si ripropone in questi giorni lo stilema del divide et impera, seppure con una novità: si prova a dividere il nemico nel campo culturale e non in quello strettamente politico. Un esempio è l’editoriale con cui Massimo Giannini ieri su Repubblica ha diviso gli intellettuali di destra in “buoni” e cattivi”, a seconda che si siano schierati nella polemica che è seguita all’articolo di Veneziani con lui o contro di lui. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Massimo Giannini, la sinistra divide gli intellettuali di destra in buoni e cattivi

Leggi anche: "Il wokismo è pericoloso. Non ha basi sociali ma divide buoni e cattivi"

Leggi anche: Se a una destra senza intellettuali risponde una sinistra bigotta, quella sinistra è morta

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Serie A, la Juventus vince in trasferta: è 2 a 0 contro il Pisa | .it; Rosy Bindi, fango sul governo: Accentramento di poteri | .it; Scandalo Hamas, i giudici e la nota stonata dell'operazione | .it; Sinner, bomba sulla fidanzata: Ha visto Schumacher dopo l'incidente | .it.

Massimo Giannini: “A sinistra manca la speranza” - Caro Giannini, dall’intervista a Umberto Galimberti ( il Venerdì del 28 novembre) ricavo un’idea angosciosa del nostro essere al mondo. repubblica.it