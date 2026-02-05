lea gavino annuncia il nuovo singolo i treni scritta tra roma e milano

Lea Gavino torna in musica con un nuovo singolo. Dopo aver scritto “I Treni” tra Roma e Milano, la cantautrice romana presenta una canzone che mette in luce il suo lato più spensierato. Il brano uscirà venerdì 6 febbraio su tutte le piattaforme digitali, ed è il primo assaggio del suo lavoro con LaTarma Records e ADA Music Italy.

I Treni, scritto da Lea Gavino e Rondine, mostra il lato più spensierato della cantautrice romana. Venerdì 6 febbraio sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di Lea Gavino, I Treni (LaTarma Records Distribuzione ADA Music Italy). I Treni, scritto da Lea Gavino e Rondine, mostra il lato più spensierato della cantautrice romana che prende di nuovo spunto dalla sua quotidianità per raccontare storie universali. I continui viaggi andata e ritorno da Roma a Milano si trasformano così nella riflessione di come il vagone di un treno diventi lo spazio in cui recuperare minuti preziosi di riflessione, tra tanti sconosciuti che vivono ognuno la propria storia. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

Lea Gavino, artista emergente e partecipante a Sanremo Giovani con Amico Lontano, si racconta attraverso le sue esperienze di vita e musica.

