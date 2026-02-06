Mattarella incontra Valentino Rossi in un sorprendente incontro sulle Olimpiadi

Durante l’inaugurazione delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, il presidente Sergio Mattarella ha incontrato Valentino Rossi. L’evento ha sorpreso tutti, perché nessuno si aspettava di vedere il capo dello Stato scambiare due parole con il celebre pilota. L’incontro è durato pochi minuti, ma ha attirato l’attenzione di molti presenti. Rossi si è mostrato sorridente e rilassato, mentre Mattarella ha dimostrato grande entusiasmo nel congratularsi con lui. La scena ha fatto parlare sui social e tra gli appassionati di sport.

Il Presidente della, Sergio Mattarella, ha incontrato Valentino Rossi durante l'inaugurazione delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, in un evento sorprendente e unico nel suo tipo. Il Presidente, a bordo di un tram, è arrivato in città con l'ex motociclista, che ha guidato il veicolo autonomamente con un'autentica sorpresa per i visitatori. L'incontro, avvenuto alle ore 18:23 del 6 febbraio 2026, è stato uno dei momenti più emozionanti della cerimonia d'apertura, tenuta presso il Villaggio Olimpico di Milano-Cortina. Il capo dello Stato, che era già intervenuto a una cerimonia precedente con un discorso incentrato su "valori olimpici", ha voluto dare un tocco di umanità alla manifestazione con un evento inedito, col quale si è unito a Rossi in una trasmissione pubblica, in pieno cuore della città.

