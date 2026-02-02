Il presidente Mattarella ha incontrato i rappresentanti del Cio mentre le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina si avvicinano. Mancano poche settimane alla cerimonia di apertura, e l’attenzione si concentra sulla preparazione delle tre Regioni che ospitano l’evento. Sono circa 2900 gli atleti in gara, tra cui 196 italiani, pronti a scendere in pista e sulle piste tra le montagne.

Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina entrano nel loro ultimo miglio. Saranno 2900 gli atleti (196 italiani), 92 nazioni, a sfidarsi in tre Regioni. A Milano tra Assago, Rho e Santa Giulia si disputeranno le gare di hockey, pattinaggio di velocità, pattinaggio di figura e short track. Le prime squadre stanno già prendendo posto nel Villaggio Olimpico e oggi, lunedì 2 febbraio, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella accoglierà i membri del Cio (Comitato olimpico internazionale) dando il via alla 145.esima sessione. Un passaggio che segna l’ingresso dei Giochi nella fase decisiva, quella in cui l’evento smette di essere progetto e diventa realtà. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Milano-Cortina, conto alla rovescia per le Olimpiadi: il presidente Mattarella incontra i membri del Cio

Approfondimenti su Milano Cortina

Le Olimpiadi Milano-Cortina rappresentano un legame tra l’esperienza storica di Milano 1956 e il futuro dello sport italiano.

A 25 giorni dall’apertura dei Giochi invernali Milano-Cortina 2026, l’Italia si avvicina alla fase conclusiva dei preparativi.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Milano Cortina

Argomenti discussi: Battiti Olimpici – Winter Edition: in onda la serie sull'avvicinamento dell'Italia Team a Milano Cortina 2026; Cosa guarderanno i fan alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026? Gli sport e gli atleti preferiti da italiani e turisti a Milano.; Milano Cortina 2026, conto alla rovescia per la Cerimonia di Apertura; Olimpiadi Milano-Cortina, tutto sulla cerimonia: biglietti, cantanti e ospiti.

Conto alla rovescia per Milano-Cortina 2026Un patrimonio fatto di arte, storia e tradizione, custodito in luoghi simbolo come la Basilica dei Santi Filippo e Giacomo, la Casa delle Regole, il Museo d’Arte Moderna Mario Rimoldi, il Museo ... r101.it

Milano Cortina 2026: il Sole racconta le Olimpiadi dall’avvicinamento alla chiusura dei Giochiil Gruppo Il Sole 24 ORE mette in campo un sinergico sistema di informazione e approfondimento che accompagna l’evento olimpico attraverso tutti i suoi media: quotidiano, digitale, Radio 24, TV, agenz ... ilsole24ore.com

-5 ai Giochi Olimpici Milano Cortina 2026! Non solo uno straordinario evento sportivo, ma anche un’occasione concreta per modernizzare infrastrutture, creare lavoro, generare indotto per i territori e lasciare opere importanti che resteranno ai cittadini per gli a - facebook.com facebook

Milano Cortina, il Papa all'Angelus invoca la tregua olimpica x.com