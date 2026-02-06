Mattarella | Casa Italia è un benvenuto

Il presidente Mattarella definisce Casa Italia come una vera porta d'ingresso nel cuore del Paese. Non si tratta più solo di un simbolo, ma di un modo per mostrare l’Italia nel suo modo più autentico, con cultura, stile di vita e carattere. Un messaggio diretto e semplice, che sottolinea come questa iniziativa sia un benvenuto aperto a tutti.

12.56 Casa Italia è una finestra sull'Italia, questa volta assume un altro significato: è una porta di ingresso per l' Italia, ne esprime la quintessenza, nel suo carattere,cultura e stile di vita". Così il capo dello Stato, Mattarella, all'inaugurazione a Milano. "Casa Italia è un benvenuto nel nostro Paese non solo nei luoghi delle gare ma anche altrove: un benvenuto che esprime la vocazione italiana al dialogo, alla concordia e collaborazione".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Approfondimenti su Casa Italia

Il presidente Mattarella ha accolto gli atleti di tutto il mondo in Italia, durante le Olimpiadi di Milano Cortina.

Il presidente Sergio Mattarella è arrivato questa mattina alla Triennale di Milano per inaugurare ufficialmente Casa Italia.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Vannacci CORREGGE Mattarella: Cittadinanza Non la SVENDO al primo venuto!

Ultime notizie su Casa Italia

Argomenti discussi: Olimpiadi, Mattarella visita Casa Italia: la diretta video da Milano; Così Milano si accende per i Giochi. La parole di Mattarella sui valori olimpici; Milano-Cortina, Mattarella in campo: L'Italia è al centro del mondo, avventura coraggiosa; Mattarella visita i giovani sopravvissuti di Crans-Montana.

Mattarella inaugura Casa Italia: È la porta d’ingresso del PaeseSiamo a poche ore dall'apertura dei giochi e quindi l'emozione va crescendo, l'attesa va crescendo ed è un motivo di grande soddisfazione vedere l'Italia al centro di una dimensione così importante d ... rainews.it

Milano Cortina, Mattarella inaugura Casa Italia: Una grande emozioneIl Presidente della Repubblica alla Triennale di Milano. Stasera parteciperà alla cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi invernali ... corrieredellosport.it

La Casa dello Sport di Sky diventa "Casa Italia". E a Sky c'è anche Franco Bragagna #SkySport x.com

Il Presidente della Repubblica a Casa Italia alla vigilia dei Giochi: "Grazie perché certamente ci renderete orgogliosi". A tavola accanto alla fuoriclasse valtellinese. Il selfie del bormino Spechenhauser. Foto e video facebook