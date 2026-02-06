DIRETTA Mattarella inaugura Casa Italia | segui l' evento live

Il presidente Sergio Mattarella è arrivato questa mattina alla Triennale di Milano per inaugurare ufficialmente Casa Italia. L’evento si svolge in un clima di grande attesa, con numerosi ospiti e media presenti. Dopo aver attraversato il cortile, Mattarella ha tagliato il nastro, dando il via alla cerimonia. La giornata prosegue con interventi e approfondimenti su questo nuovo spazio dedicato al design e all’architettura italiana. La città rimane in attesa di vedere come questa inaugurazione potrà influire sul panorama culturale milanese.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella arriva in Triennale a Milano per inaugurare Casa Italia: segui l'evento in diretta.

