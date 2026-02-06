Milano Cortina Mattarella | L' Italia dà il benvenuto agli atleti venuti da tutto il mondo

Il presidente Mattarella ha accolto gli atleti di tutto il mondo in Italia, durante le Olimpiadi di Milano Cortina. Ha detto che l’Italia dà il benvenuto a tutti, sottolineando la partecipazione record delle donne. La cerimonia si è svolta a Milano, con un’atmosfera di festa e sportività. I concorrenti sono arrivati da molti Paesi, pronti a sfidarsi sui campi. La manifestazione continua con entusiasmo, mentre gli italiani si preparano a tifare per i loro rappresentanti.

(Agenzia Vista) Milano, 05 febbraio 2026 "L'Italia rivolge un caloroso benvenuto alle atlete e agli atleti provenienti da tanti Paesi, con la più ampia partecipazione femminile di sempre. Lo sport è espressione di libertà. La libertà di misurarsi con sé stessi, di mettersi alla prova, di confrontarsi con gli altri sulla base di valori e di regole condivise. Una grande lezione per tutti. A tutte le atlete e gli atleti rivolgiamo l'augurio di eccellere nei Giochi olimpici" così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione della cena di benvenuto offerta dalla presidente del Cio Kirsty Conventry. 🔗 Leggi su Iltempo.it

