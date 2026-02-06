Mattarella apre i Giochi | La prima sfida è con noi stessi E firma il murale della tregua

Il presidente Mattarella ha aperto ufficialmente i Giochi Olimpici di Milano-Cortina. Durante la cerimonia, ha detto che la prima sfida da vincere è con noi stessi e ha firmato un murale dedicato alla tregua. La sua presenza ha attirato l’attenzione di molti, anche di chi lo guarda con più scetticismo. La giornata si è conclusa con un messaggio di unità e speranza tra i presenti.

Milano – È uno dei politici più attesi e anche uno dei più controversi agli occhi di una parte dell’opinione pubblica italiana. Il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance è sbarcato questa mattina all’aeroporto di Malpensa in vista della cerimonia olimpica di stasera allo stadio di San Siro. Il braccio destro di Donald Trump, accompagnato dalla moglie Usha, è stato prelevato sulla pista e, scortato da un corteo blindatissimo, è stato portato inizialmente all’hotel Sheraton di Gallarate, da dove poi si è spostato a Milano. Alloggia al Gallia, hotel extralusso di fianco alla stazione Centrale nel quale la delegazione americana occupa quattro piani; l’area attorno alla Centrale è blindata da circa 300 uomini, con misure di sicurezza rigidissime. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Il presidente Mattarella ha visitato il Villaggio olimpico di Milano, dove ha parlato di sfide personali e di crescita.

Il presidente Mattarella ha aperto ufficialmente i Giochi di Milano-Cortina, chiedendo il rispetto della tregua olimpica.

Chiediamo rispetto della tregua olimpica. Lo sport faccia tacere le armi: Mattarella apre i Giochi di Milano-CortinaIl Presidente della Repubblica ha aperto la 145° sessione del Comitato Olimpico Internazionale alla Scala di Milano ... ilfattoquotidiano.it

Mattarella e i giochi olimpici: «Si mettano a tacere le armi». Il Capo dello Stato apre la sessione del Cio alla ScalaI Giochi messaggio di pace, una luce per dissipare le tenebre dei conflitti e dell’incomunicabilità. «Chiediamo - con ostinata determinazione - che la tregua olimpica ... ilmessaggero.it

