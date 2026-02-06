Mateta Glasner svela | Vuole lasciare! La verità su Milan e infortunio

Da Londra arrivano le prime conferme sulla situazione di Jean-Philippe Mateta. L’allenatore del Crystal Palace, Glasner, ha infatti rivelato che il giocatore vuole lasciare il club. La notizia circolava già da giorni, ma ora ci sono dettagli più chiari sulla decisione dell’attaccante, anche riguardo all’infortunio che lo ha tenuto fuori dal campo. La trattativa tra il Milan e il giocatore sembra essere ancora calda, mentre le parti aspettano di capire se si riuscirà a trovare un accordo.

Da Londra arrivano chiarimenti su una delle trattative di mercato più discusse degli ultimi tempi: la situazione di Jean-Philippe Mateta, attaccante del crystal palace, è stata esaminata dall’allenatore Oliver Glasner. Le sue considerazioni chiariscono motivazioni e condizioni che hanno impedito l’accordo con il Milan, destinazione indicata dal giocatore. Mateta aveva espresso l’intenzione di cambiare aria e aveva indicato nel Milan la destinazione desiderata. Il passaggio non si è concluso favorevolmente per motivi sportivi, non economici. La decisione non è stata di carattere economico, ma legata alla condizione fisica dell’attaccante. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Oliver Glasner, allenatore del Crystal Palace, ha recentemente commentato il futuro di Jean-Philippe Mateta.

Ivan Zazzaroni su Instagram rivela che il Milan ha parlato direttamente con il Crystal Palace per Jean-Philippe Mateta.

