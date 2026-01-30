Ivan Zazzaroni su Instagram rivela che il Milan ha parlato direttamente con il Crystal Palace per Jean-Philippe Mateta. Secondo quanto scrive il giornalista, il presidente rossonero Furlani ha preso l’iniziativa e sta trattando con il club inglese. La richiesta del Crystal Palace non è ancora stata resa nota, ma la trattativa sembra entrare nel vivo. Nei prossimi giorni si attendono sviluppi concreti.

Dopo aver chiuso Niclas Fullkrug in prestito dal West Ham prima dell'apertura ufficiale della finestra invernale di calciomercato, i rossoneri sono stati poco nel vivo del mercato. Almeno fino alle ultime ore, in cui è letteralmente esploso il mercato rossonero. Dopo l'inserimento lampo del Milan per rubare Cissè al PSV dall'Hellas Verona, il Milan si è fiondato su Jean-Philippe Mateta. L'attaccante francese del Crystal Palace sembrava essere un'idea per il mercato estivo, ma ora si è trasformata in un'opportunità che il club di Via Aldo Rossi vuole chiudere per gennaio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Zazzaroni svela: “Su Mateta è intervenuto direttamente Furlani. Ecco quanto chiede il Crystal Palace”

