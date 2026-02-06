Materiale di demolizione in un' area di ventimila metri quadri l' intervento dei vigili urbani su delega della procura

Questa mattina, i vigili urbani di Messina sono intervenuti in un’area di 20.000 metri quadrati per rimuovere materiale di demolizione abbandonato. L’intervento è stato deciso dalla procura, che ha disposto i controlli. I vigili hanno lavorato tutta la mattina, portando via i rifiuti e mettendo in sicurezza la zona. La polizia ambientale ha verificato che tutto fosse in regola e che non ci fossero rischi per l’ambiente. Ora, la zona sarà monitorata per evitare nuove discariche abusive.

Su delega della procura di Messina, il Reparto Ambientale della Polizia Municipale ha effettuato un intervento su un'area di circa 20.000 mq nella zona nord della città. Le attività hanno permesso di rilevare la presenza di materiale da demolizione depositato sul terreno e la realizzazione di.

