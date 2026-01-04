Ubriaca al volante distrugge auto dei vigili urbani e la volare per 30 metri

Nella notte sulla tangenziale Est di Roma, una donna in stato di ebbrezza ha perso il controllo dell'auto, investendo e danneggiando un veicolo dei vigili urbani e volando per circa 30 metri. L’incidente è avvenuto intorno alle 4 all’uscita Salaria, causando tensione e preoccupazione tra gli automobilisti e le forze dell’ordine presenti sul posto.

Attimi di paura nella notte sulla tangenziale Est, all'altezza dell',uscita Salaria. Intorno alle 4 una vettura di servizio del II Gruppo Sapienza della polizia locale di Roma Capitale è stata centrata in pieno da un'auto condotta da una donna in evidente stato di ebbrezza. Solo per un caso fortuito gli agenti sono rimasti illesi. La pattuglia era impegnata nelle operazioni di sistemazione di una palina segnaletica quando una Volkswagen Golf, arrivata a forte velocità, ha colpito violentemente il mezzo di servizio, spostandolo di circa trenta metri. Pochi istanti prima dell'impatto, gli agenti erano scesi dall'auto, una circostanza che ha evitato conseguenze ben più gravi.

