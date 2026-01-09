Masterchef Matteo si salva con un taco alla fonduta di Taleggio

Matteo Rinaldi di Bolgare prosegue il suo percorso nel programma televisivo Masterchef, unendo creatività e competenza in cucina. Durante la competizione, si distingue con un piatto originale: un taco alla fonduta di Taleggio, che gli permette di salvarsi e avanzare nel contest. La sua partecipazione rappresenta un esempio di passione e dedizione, elementi fondamentali per chi sogna di emergere nel mondo culinario.

IL REALITY. Continua il sogno di Matteo Rinaldi da Bolgare nel programma televisivo per i cuochi non professionisti.

