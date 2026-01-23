Sbrigati vai a prendere le zoccolette | il cuoco amatoriale lascia senza parole i tre giudici di Masterchef Prove ed eliminati dell’ultima puntata

Nell’ultima puntata di Masterchef, il cuoco amatoriale ha sorpreso i giudici con un’espressione spontanea. La serata ha visto sfide come la Green mystery box, l’invention test sui panini gourmet e un’esterna presso la casa della Juventus, culminando con un pressure test aromatico. Ecco i momenti salienti, le prove superate e gli eliminati di questa puntata ricca di colpi di scena.

La Green mistery box, con i sapori vicini alla chef Chiara Pavan, ospite d’eccezione con tanto di postazione cucina, un invention test dal tema panini gourmet e un’esterna a casa della Juventus con pressure test “aromatico”. L’ultima serata di Masterchef Italia chiude sempre di più il cerchio attorno alla top ten, evidenziando sempre di più il netto distacco di alcuni cuochi amatoriali rispetto ad altri. La settima serata dello show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy che ha ottenuto ( su Sky Uno, Sky Uno + e on demand ) una Total Audience di 791mila spettatori medi con il 4,1% di share, si apre a effetto con una inattesa mistery box green. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

