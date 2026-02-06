MasterChef 15 chi è stato eliminato nella nona puntata del 5 febbraio

Nella nona puntata di MasterChef 15 andata in onda giovedì 5 febbraio, due concorrenti sono usciti dal gioco. I giudici Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri hanno deciso chi eliminare, segnando un’altra svolta nel percorso dei partecipanti. La sfida è stata dura e i concorrenti hanno dato il massimo, ma alla fine due di loro non sono riusciti a proseguire.

Due concorrenti sono stati eliminati nella puntata di Masterchef 15 di giovedì 5 febbraio 2026. Ecco cosa è successo nel nono appuntamento dello show con i giudici chef Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri.

