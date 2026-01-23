MasterChef 15 chi è stato eliminato nella settima puntata del 22 gennaio

Nella settima puntata di MasterChef 15, andata in onda il 22 gennaio su Sky Uno, si sono svolte diverse sfide, tra cui una prova in esterna allo Juventus Stadium. Durante la puntata è stato eliminato un concorrente, mentre altri hanno avuto l’opportunità di salvarsi. Ecco i dettagli sull’eliminato e gli eventi principali della serata.

Un solo eliminato, la prova in esterna allo Juventus Stadium e un salvataggio clamoroso: ecco cosa è successo nella puntata di MasterChef 15 di giovedì 22 gennaio, in prima serata su Sky Uno.🔗 Leggi su Fanpage.it

Masterchef Italia 15, due eliminati nella puntata del 15 gennaio: cosa è successoNella puntata di giovedì 15 gennaio di MasterChef Italia 2025, andata in onda su Sky Uno, due concorrenti sono stati eliminati.

Leggi anche: Ballando con le stelle 2025, eliminati: chi è stato eliminato dopo la settima puntata

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Il disastro di Katia e Giuliana | MasterChef Italia

Argomenti discussi: MasterChef 15, tutti gli eliminati sino ad ora. FOTO; Masterchef Italia 15: i TOP e i FLOP della puntata preferita di sempre da Antonino Cannavacciuolo; MasterChef 15, le pagelle della quarta masterclass: belli che non ballano; Ricette da cinema e due eliminati: le pagelle della sesta puntata di MasterChef 15.

MasterChef 15 allo Juventus Stadium, Giorgio Chiellini: «Nella vita conta solo vincere» Ma ecco chi è stato eliminatoDalle lacrime di Matteo alla sfida nello stadio della Juventus a Torino, ecco cosa è successo (e chi è stato eliminato) nelle puntate 13 e 14 del talent ... corriere.it

MasterChef 15, ma chi sono Alessandro Frassica e Francesca Casci Ceccacci? I locali, il pane e il loro segreto in cucinaPer l'Invention Test dei concorrenti di MasterChef 15 tocca alla panificazione: ecco chi sono il re del panino Alessandro Frassica e l'esperta di panificazione e Francesca Casci Ceccacci ... mowmag.com

L'Allianz Stadium è stato protagonista della puntata di Masterchef Italia 15. Simpatici siparietti tra Chiellini e Cannavacciuolo, noto tifoso del Napoli, soprattutto nel momento del tour del J Museum. Sul nostro sito il racconto dei tutto quello che è successo, ma s - facebook.com facebook

L'Allianz Stadium è stato protagonista della puntata di Masterchef Italia 15. Simpatici siparietti tra Chiellini e Cannavacciuolo, noto tifoso del Napoli, soprattutto nel momento del tour del J Museum. #juve #juventusnews24 #masterchefit #chiellini #cannavacciu x.com