MasterChef 15 chi è stato eliminato nell'ottava puntata del 29 gennaio

Nella puntata di giovedì 29 gennaio 2026, due concorrenti sono stati eliminati. La sfida tra aspiranti chef si è conclusa con due uscite inaspettate, lasciando il pubblico e i giudici sorpresi. I concorrenti rimasti ora si preparano a nuove prove, mentre i eliminati si congedano dal sogno di diventare il nuovo campione.

Due concorrenti aspiranti chef sono stati eliminati nella puntata di MasterChef 15 di giovedì 29 gennaio 2026. Ecco cosa è successo nell'ottavo appuntamento con il cooking show con gli chef Cannavacciuolo, Locatelli e Barbieri.🔗 Leggi su Fanpage.it

Nella settima puntata di MasterChef 15, andata in onda il 22 gennaio su Sky Uno, si sono svolte diverse sfide, tra cui una prova in esterna allo Juventus Stadium.

