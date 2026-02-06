Massolin spunta un aneddoto post firma | Inter felicissima di ciò

Dopo aver firmato il contratto con l’Inter, Yanis Massolin si è fatto notare anche in campo. Andrea Sottil, allenatore del Modena, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Sampdoria, e ha menzionato un aneddoto che riguarda proprio il giovane talento. L’Inter si dice molto felice di averlo in rosa e il ragazzo sembra già pronto a dimostrare il suo valore.

Massolin. Andrea Sottil, allenatore del Modena, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Sampdoria, affrontando anche il tema di Yanis Massolin, giovane talento recentemente acquistato dall' Inter. Sottil ha chiarito subito come il club canarino non dipenda da un singolo giocatore, pur riconoscendo l'importanza del centrocampista francese nella rosa: " Non siamo Massolin dipendenti, che sia chiaro. Lui resta un giocatore importante. Ha precise caratteristiche che altri magari non hanno. La società mi ha messo nelle condizioni con il mercato di avere cinque attaccanti più Massolin che può fare anche la sottopunta.

