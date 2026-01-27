Calciomercato Inter bomba dall’Inghilterra | c’è anche Onana per il post Sommer! Spunta la possibile formula dell’operazione

L’Inter si muove sul mercato e punta a rinforzare il portiere. Secondo alcune voci dall’Inghilterra, André Onana avrebbe espresso il desiderio di tornare in nerazzurro, lasciando aperta la possibilità di un trasferimento. La società nerazzurra sta valutando l’eventuale operazione, anche considerando una possibile formula. La trattativa resta calda, ma ancora niente di deciso.

Inter News 24 Calciomercato Inter, clamorosa indiscrezione proveniente dall'Inghilterra: Onana spinge per il ritorno in nerazzurro. Possibile prestito a giugno?. Il mercato dei portieri in casa nerazzurra si arricchisce di un capitolo inaspettato e dal sapore nostalgico. Mentre la squadra di Cristian Chivu si prepara alla battaglia di Dortmund, dall'Inghilterra rimbalza un'indiscrezione che potrebbe cambiare le gerarchie della prossima stagione. Calciomercato Inter, il ritorno di Onana è possibile: contatti avviati con lo United per il dopo Sommer. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, l'avventura di André Onana al Manchester United sembra essere giunta al capolinea.

