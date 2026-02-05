Picchiò il figlio rompendogli braccia e gambe | padre condannato a 4 anni
Un uomo di 39 anni di Scicli è stato condannato a quattro anni di carcere per aver picchiato il suo bambino di cinque anni, rompendogli braccia e gambe. La sentenza arriva dal Gip del Tribunale di Ragusa, che ha giudicato il caso in primo grado con rito abbreviato. I fatti risalgono a febbraio, quando il piccolo ha subito violenze così gravi da richiedere cure intense.
Quattro anni di reclusione per lesioni gravi e aggravate al figlio di appena cinque anni. È la condanna inflitta dal Gip del Tribunale di Ragusa a un 39enne di Scicli, comune di 26mila abitanti in provincia di Ragusa, giudicato in primo grado con rito abbreviato per i fatti avvenuti nel febbraio.🔗 Leggi su Today.it
Approfondimenti su Scicli Padre
Botte al figlio di 5 anni, fratture a braccia e gamba: il padre condannato a 4 anni di reclusione a Ragusa
Il padre di un bambino di cinque anni è stato condannato a quattro anni di carcere dopo aver causato lesioni gravissime al figlio.
Edwige Fenech compie 77 anni. Gli amori, la nuova vita a Lisbona e le molestie: «Non rivelerò mai il padre di mio figlio. Mia mamma è morta tra le mie braccia»
Edwige Fenech, attrice e protagonista di lunga carriera, compie 77 anni.
Picchiò il figlio fratturandogli braccia e gambe: condannato a 4 anni Scicli: avviato... LEGGI L'ARTICOLO facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.