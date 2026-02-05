Picchiò il figlio rompendogli braccia e gambe | padre condannato a 4 anni

Un uomo di 39 anni di Scicli è stato condannato a quattro anni di carcere per aver picchiato il suo bambino di cinque anni, rompendogli braccia e gambe. La sentenza arriva dal Gip del Tribunale di Ragusa, che ha giudicato il caso in primo grado con rito abbreviato. I fatti risalgono a febbraio, quando il piccolo ha subito violenze così gravi da richiedere cure intense.

