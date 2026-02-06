Mary D’Artista ritrovata a Sulmona | ‘Volevo stare sola’ il giallo della scomparsa si chiude

Mary D’Artista, scomparsa da Sulmona il 30 gennaio, è stata trovata. Dopo una settimana di paura e preoccupazione, la 48enne è stata ritrovata sana e salva. La famiglia ha potuto tirare un sospiro di sollievo e ora si cerca di capire cosa sia successo.

Mary D’Artista ritrovata: la fine di una settimana di apprensione. È stata ritrovata sana e salva Mary D’Artista, la 48enne di Sulmona di cui si erano perse le tracce dal 30 gennaio. La donna è stata individuata nel quartiere di San Francesco di Paola, dove aveva parcheggiato la sua Lancia Ypsilon, lo stesso veicolo che aveva fornito uno dei pochi indizi nelle prime ore della scomparsa. Il ritrovamento mette fine a giorni di apprensione, ricerche coordinate e appelli pubblici dei familiari, che avevano chiesto aiuto attraverso stampa e social. Dove si nascondeva e cosa ha fatto nei giorni di allontanamento. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Sono giorni che a Sulmona non si hanno notizie di Mary D'Artista, 48 anni.

La Prefettura dell’Aquila ha attivato un piano di ricerca per trovare Mary D’Artista, scomparsa da Sulmona dal 30 gennaio.

