La Prefettura dell’Aquila ha attivato un piano di ricerca per trovare Mary D’Artista, scomparsa da Sulmona dal 30 gennaio. Centinaia di persone stanno cercando di rintracciarla, con messaggi e appelli sui social. La donna di 48 anni, residente in città, non ha più dato sue notizie da oltre un mese. Le forze dell’ordine stanno coordinando le ricerche, che coinvolgono anche volontari e squadre specializzate. La famiglia aspetta con ansia notizie e spera che possa essere trovata al più presto.

Chi è Mary D’Artista e da quando è scomparsa?. La Prefettura dell’Aquila ha attivato il Piano di coordinamento per la ricerca delle persone scomparse per Mary D’Artista, la donna di 48 anni residente a Sulmona di cui non si hanno più notizie dal 30 gennaio. Si tratta di un dispositivo operativo interforze che permette di coordinare in modo strutturato le attività di ricerca, mettendo in rete polizia, carabinieri, vigili del fuoco, volontariato e strutture sanitarie sotto un’unica cabina di regia. L’attivazione del piano è avvenuta dopo la denuncia presentata al commissariato di Polizia di Sulmona, che resta il punto di riferimento per le indagini investigative. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - ‘Fatti sentire, facci sapere se stai bene’: ricerche per Mary D’Artista a Sulmona, attivato piano interforze

Approfondimenti su Mary D Artista

Sono giorni che a Sulmona non si hanno notizie di Mary D'Artista, 48 anni.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Mary D Artista

Argomenti discussi: Sulmona: appelli, ricerche e indagini per la scomparsa di Mary D’Artista.

Una notizia che nn avrei mai voluto sentire...eppure 5 minuti fa mi è arrivata..!!!. Mary era veramente una persona vera autentica e sensibile! Adesso canterai cn gli angeli! R.I.P. facebook