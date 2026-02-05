Mary D' Artista scomparsa a Sulmona da giorni trovata l' auto | Siamo preoccupati non riusciamo a contattarla

Sono giorni che a Sulmona non si hanno notizie di Mary D'Artista, 48 anni. La sua auto è stata trovata parcheggiata in città, ma di lei nessuna traccia. I familiari e amici sono preoccupati e hanno lanciato un appello sui social, chiedendo aiuto per trovarla al più presto. Le ricerche continuano, ma finora senza esito.

Svanita nel nulla, da ormai una settimana non si hanno più sue notizie. Sono in corso le ricerche di Mary D'artista, 48enne scomparsa dal 30 gennaio a Sulmona, in Abruzzo. Lavorava in una rsa, la sua auto è stata trovata parcheggiata in città, con all'interno alcuni effetti personali. I familiari hanno lanciato un appello sui social, mentre la procura ha aperto un'inchiesta e ha affidato le ricerche alla polizia.

