Martella punta sulla sicurezza | La destra ha fallito la paura aumenta

Andrea Martella torna a mettere al centro della campagna elettorale il tema della sicurezza. Il candidato del centrosinistra critica la destra, accusandola di aver fallito e di aver alimentato la paura tra i cittadini. Martella promette di intervenire concretamente per garantire più sicurezza nelle strade.

L'affondo del candidato del centrosinistra: «Negozianti barricati, inferriate nelle parrocchie. Peggioramenti evidenti, serve un lavoro quotidiano di rigenerazione e cooperazione tra associazioni e forze dell'ordine» Il candidato sindaco del centrosinistra Andrea Martella ha scelto di calcare sul tema della sicurezza per la sua campagna elettorale. «In pochi giorni abbiamo visto accadere di tutto: cittadini e commercianti che si barricano nelle proprie case o nei propri negozi, parrocchie costrette a installare inferriate, denunce pubbliche di degrado e abbandono, episodi quotidiani che alimentano paura.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Le opposizioni hanno presentato una risoluzione unitaria prima delle comunicazioni del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, in vista dei fatti di Torino.

Il candidato sindaco Costantini evidenzia come, secondo lui, il centrodestra abbia fallito nella gestione della sicurezza cittadina.

