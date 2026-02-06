Marocchino critica la rosa della Juve: “Non può giocare tre competizioni”. L’ex calciatore spiega che con questa formazione non si può arrivare lontano e si sofferma su David, definendolo un attaccante che lavora per la squadra. Marocchino ha parlato ai microfoni di Radio Bianconera, analizzando i problemi attuali della Juventus.

Marocchino ai microfoni di Radio Bianconera ha analizzato la situazione in casa Juve soffermandosi su diversi temi fra cui David. Le sue parole. Il dibattito sulla sconfitta della Juventus in Coppa Italia continua ad arricchirsi di pareri autorevoli, tra cui spicca quello di una vecchia gloria bianconera che conosce bene le dinamiche della Continassa. Domenico Marocchino, intervenuto durante la trasmissione Cose di Calcio su Radio Bianconera, ha analizzato con lucidità il momento della squadra di Luciano Spalletti, mettendo in luce sia i limiti strutturali della rosa sia alcuni errori di lettura tattica nella gestione del match contro l’Atalanta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Marocchino esprime la sua idea della Juve: «La rosa non è in grado di fare tre competizione. David? E’ un attaccante collettivista. Ecco cosa dovrebbe fare»

Approfondimenti su Juventus News24

Marocchino ha commentato le recenti prestazioni della Juventus, sottolineando il percorso di crescita della squadra guidata da Spalletti.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Cordoglio per la scomparsa del giornalista Paolo Di Tullio. L’Ordine dei Giornalisti di Basilicata esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Paolo Di Tullio, figura di primo piano del giornalismo lucano e nazionale, venuto a mancare ieri a Roma all’età di facebook