Marocchino esprime la sua idea della Juve | La rosa non è in grado di fare tre competizione David? E’ un attaccante collettivista Ecco cosa dovrebbe fare

Da juventusnews24.com 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Marocchino critica la rosa della Juve: “Non può giocare tre competizioni”. L’ex calciatore spiega che con questa formazione non si può arrivare lontano e si sofferma su David, definendolo un attaccante che lavora per la squadra. Marocchino ha parlato ai microfoni di Radio Bianconera, analizzando i problemi attuali della Juventus.

Marocchino ai microfoni di Radio Bianconera ha analizzato la situazione in casa Juve soffermandosi su diversi temi fra cui David. Le sue parole. Il dibattito sulla sconfitta della Juventus in Coppa Italia continua ad arricchirsi di pareri autorevoli, tra cui spicca quello di una vecchia gloria bianconera che conosce bene le dinamiche della Continassa. Domenico Marocchino, intervenuto durante la trasmissione Cose di Calcio su Radio Bianconera, ha analizzato con lucidità il momento della squadra di Luciano Spalletti, mettendo in luce sia i limiti strutturali della rosa sia alcuni errori di lettura tattica nella gestione del match contro l’Atalanta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

marocchino esprime la sua idea della juve la rosa non 232 in grado di fare tre competizione david e8217 un attaccante collettivista ecco cosa dovrebbe fare

© Juventusnews24.com - Marocchino esprime la sua idea della Juve: «La rosa non è in grado di fare tre competizione. David? E’ un attaccante collettivista. Ecco cosa dovrebbe fare»

Approfondimenti su Juventus News24

Marocchino promuove la Juve di Spalletti: «E’ una squadra in crescita. Miretti? I bianconeri devono fare una cosa»

Marocchino ha commentato le recenti prestazioni della Juventus, sottolineando il percorso di crescita della squadra guidata da Spalletti.

Boni a Sampnews24: «Non ho capito la scelta di Gregucci. Siamo quasi all’assurdo. Ecco cosa dovrebbe fare la società»

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.