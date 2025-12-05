Boni a Sampnews24 | Non ho capito la scelta di Gregucci Siamo quasi all’assurdo Ecco cosa dovrebbe fare la società

Calcionews24.com | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Boni a SampNews24 ha fatto un punto della situazione sui doriani soffermandosi anche sulle difficoltà che la squadra blucerchiata Loris Boni, ex giocatore della Sampdoria, ha analizzato ai microfoni di SampNews24 il momento dei doriani ed è andato giù in maniera molto dura. La stagione della Sampdoria rischia di diventare un incubo. Qual è il . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

boni a sampnews24 non ho capito la scelta di gregucci siamo quasi all8217assurdo ecco cosa dovrebbe fare la societ224

© Calcionews24.com - Boni a Sampnews24: «Non ho capito la scelta di Gregucci. Siamo quasi all’assurdo. Ecco cosa dovrebbe fare la società»

Approfondisci con queste news

boni sampnews24 ho capitoDalla Bona su Ranieri: «In due anni non gli ho mai sentito dire un “bravo”, ma era un mentore» - Samuele Dalla Bona, ex giocatore della Sampdoria, ha ripercorso la sua carriera per l’edizione odierna de la “Rosea”. Riporta sampnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Boni Sampnews24 Ho Capito