Il Giappone sta vivendo un momento Europa con la Cina e Trump

Ilfoglio.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Giappone si trova attualmente al centro di tensioni geopolitiche che lo pongono in un nuovo

Domenica scorsa, quando erano da poco passate le due del mattino, il ministro della Difesa giapponese Shinjiro Koizumi ha convocato una inedita conferenza stampa d’urgenza.  Koizumi, quarantaq. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

il giappone sta vivendo un momento europa con la cina e trump

© Ilfoglio.it - Il Giappone sta vivendo un “momento Europa” con la Cina e Trump

Approfondisci con queste news

giappone sta vivendo momentoGiappone sotto accusa: tra realtà e allarmismi social - Negli ultimi mesi si è diffuso un carosello su Instagram che elenca una serie di misure che il Giappone avrebbe introdotto contro i turisti, per arginare il fenomeno dell'overtourism. bufale.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Giappone Sta Vivendo Momento