Tiffany & Co sta recuperando il tempo perduto

Tiffany & Co sta tornando a rafforzare la propria presenza nel mercato, riscoprendo il fascino senza tempo delle sue iconiche scatole turchesi. Riconosciuta come simbolo di eleganza e raffinatezza, il marchio continua a rappresentare un punto di riferimento per chi cerca un regalo speciale o un gioiello di valore. In un mercato in evoluzione, Tiffany mantiene la sua identità, combinando tradizione e innovazione per riconquistare la fiducia dei clienti.

Ci sono poche immagini più potenti e suggestive di una scatola turchese firmata Tiffany & Co. Per gli adolescenti, le future fidanzate e chi cerca un regalo d'anniversario, rappresenta da sempre una sorta di ideale platonico, consacrato dalle commedie romantiche e dal celebre Pantone 1837. Non si può dire lo stesso dei suoi orologi. Tiffany li produce: dall' Eternity, tempestato di diamanti, all'Atlas, automatico dalle linee pulite, fino alle creazioni di alta gioielleria con carati a doppia cifra e prezzi a sei zeri. Eppure, nella corsa a conquistare il polso dei giovani più cool, la maison sembra attendere il momento giusto per affermarsi.

