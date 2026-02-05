Narcotraffico la Marina francese sequestra 4 tonnellate di cocaina in Polinesia

La Marina francese ha intercettato e sequestrato più di quattro tonnellate di cocaina su una nave che si trovava nelle acque della Polinesia francese. L’operazione è stata condotta senza incidenti, e ora si attendono sviluppi sulle indagini.

La Marina francese ha sequestrato oltre quattro tonnellate di cocaina su una nave che navigava nelle acque della Polinesia francese. L’imbarcazione era in viaggio dall’America Centrale verso il Sudafrica. Sono stati rinvenuti 4.249 chili di droga suddivisi in 174 pacchi. È la seconda volta in due settimane che le autorità di Parigi effettuano un sequestro di cocaina di tale entità. Il 19 gennaio sono state sequestrate 5 tonnellate nella stessa zona della Polinesia francese, nelle acque dell’Oceano Pacifico. Negli ultimi tre anni, le autorità francesi hanno sequestrato in media circa 25 tonnellate di cocaina all’anno. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Narcotraffico, la Marina francese sequestra 4 tonnellate di cocaina in Polinesia Approfondimenti su Marina Francese Polinesia La polizia spagnola ha sequestrato 10 tonnellate di cocaina: un duro colpo al narcotraffico La polizia spagnola ha sequestrato 10 tonnellate di cocaina, segnando il più grande intervento di questo tipo mai effettuato in mare dalle forze europee. Gorizia, la GdF sequestra 110 kg di cocaina Le Fiamme Gialle di Gorizia hanno sequestrato oltre 110 kg di cocaina durante un’operazione mirata al contrasto del traffico di droga. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Marina Francese Polinesia Argomenti discussi: La marina francese ha sequestrato e distrutto in mare 4.249 tonnellate di cocaina. Narcotraffico, la Marina francese sequestra 4 tonnellate di cocaina in Polinesia(LaPresse) La Marina francese ha sequestrato oltre quattro tonnellate di cocaina su una nave che navigava nelle acque della Polinesia ... stream24.ilsole24ore.com Trump parla di democrazia ma minaccia bombardamenti prima in Venezuela, ora Groenlandia. Usa la Marina militare, inventa narrazioni su narcotraffico e cartelli che in tribunale non esistono, mentre il vero motivo lo ha detto lui stesso: il petrolio e la sfida a R facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.