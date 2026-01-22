Una petroliera russa è stata sequestrata dalla Marina francese nel Mediterraneo

Il 22 gennaio 2026, la Marina francese ha sequestrato nel Mediterraneo una petroliera russa sospettata di essere coinvolta nella cosiddetta

Roma, 22 ennaio 2026 – Blitz della Marina francese che ha sequestrato nel Mediterraneo una "petroliera proveniente dalla Russia" sospettata di essere parte della "flotta ombra" che "contribuisce a finanziare la guerra di aggressione contro l'Ucraina". L’annuncio è arrivato direttamente dal presidente Emmanuel Macron su X, dove ha riferito: “Questa mattina la Marina francese ha abbordato una petroliera proveniente dalla Russia, soggetta a sanzioni internazionali e sospettata di battere falsa bandiera". "L'operazione è stata condotta in alto mare, con il sostegno di diversi nostri alleati, e in stretto rispetto della convenzione dell'Onu sul diritto marittimo - ha spiegato il presidente francese - è stata aperta un'indagine giudiziaria, la nave è stata dirottata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

