Il 22 gennaio 2026, la Marina francese ha sequestrato nel Mediterraneo una petroliera russa sospettata di essere coinvolta nella cosiddetta

Roma, 22 ennaio 2026 – Blitz della Marina francese che ha sequestrato nel Mediterraneo una "petroliera proveniente dalla Russia" sospettata di essere parte della "flotta ombra" che "contribuisce a finanziare la guerra di aggressione contro l'Ucraina". L’annuncio è arrivato direttamente dal presidente Emmanuel Macron su X, dove ha riferito: “Questa mattina la Marina francese ha abbordato una petroliera proveniente dalla Russia, soggetta a sanzioni internazionali e sospettata di battere falsa bandiera". "L'operazione è stata condotta in alto mare, con il sostegno di diversi nostri alleati, e in stretto rispetto della convenzione dell'Onu sul diritto marittimo - ha spiegato il presidente francese - è stata aperta un'indagine giudiziaria, la nave è stata dirottata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Una petroliera russa è stata sequestrata dalla Marina francese nel Mediterraneo

Una petroliera russa è stata intercettata dalla marina americanaUna petroliera russa è stata intercettata dalla marina americana in un'operazione che ha attirato l'attenzione internazionale.

Leggi anche: Primo attacco di Kyiv contro una petroliera russa nel Mediterraneo

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: La Russia afferma che gli Stati Uniti violano il diritto del mare nel sequestro di una petroliera diretta in Venezuela nell’Atlantico settentrionale; Londra, inizia il processo contro il capitano russo che urtò una petroliera Usa nel mare nel Nord; Petroliera russa sequestrata, Mosca: Usa non impediscano rimpatrio equipaggio. Londra: Abbiamo fornito sostegno; La petroliera zombie della flotta ombra russa costretta dalla Germania a invertire la rotta. Numero di registrazione falso.

La Francia sequestra una petroliera flotta ombra russaUna petroliera sospettata di far parte della flotta ombra russa è stata sequestrata dalla Marina francese. Lo ha annunciato il presidente ... iltempo.it

Gli USA sequestrano una petroliera russa nell’Atlantico settentrionale: cosa è successo e la reazione di MoscaGli Stati Uniti sequestrano una petroliera russa nell’Atlantico settentrionale, intensificando il controllo sulle flotte sanzionate. tag24.it

Gli Stati Uniti hanno sequestrato nel Mar dei Caraibi la settima petroliera della "flotta ombra" russa, “Sagitta”, sotto sanzioni di tutto l’Occidente per il trasporto illegale del petrolio di Putin La Russia incassa senza nulla fare x.com

LA PROVA DI FORZA AMERICANA Dal Venezuela al sequestro della petroliera russa gli Usa mostrano i muscoli : gli autocrati Putin e Xi in difficoltà. Federico Rampini su Il Corriere della sera del 9 gennaio 2026 Putin e Xi Jinping sono impotenti di fronte alle - facebook.com facebook