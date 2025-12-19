Nada torna con un nuovo album e presenta il suo Nitrito Tour al Bonci
Nada torna con un nuovo album e il suo attesissimo Nitrito Tour al Bonci. La voce iconica della musica italiana sceglie la Romagna per un evento imperdibile, sabato 27 dicembre alle 20. Un’occasione unica per ascoltare dal vivo le sue emozioni e scoprire le nuove sonorità che arricchiscono il suo percorso artistico.
Una tra le voci più iconiche della musica italiana torna in Romagna con un appuntamento speciale. Sabato 27 dicembre (ore 20.30) sul palco del Teatro Bonci arriverà Nada con una tappa del suo Nitrito Tour 2025, con cui dalla primavera porta in giro per l'Italia il nuovo album "Nitrito".Il disco. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Leggi anche: "Risorgimento": Mille presenta al Bronson il suo nuovo album
Leggi anche: A Hearthbeat Carmen Souza presenta il suo nuovo album
NADA - Nitrito; Ma che freddo fa al TeatroDante: Firenze la sento dentro di me; Nada: “Quella volta che stavo per dire di no a Ornella Vanoni”; Carmen Consoli, in arrivo il nuovo album.
Dopo 4 anni tornano i Nada Surf, nuovo album e tour - A distanza quasi esatta di quattro anni, ecco che si manifestano nuovamente i Nada Surf. rockol.it
Manca poco a Pora By Night! La serata più attesa di dicembre sta per tornare: luci accese sulla Pista Termen, musica e atmosfera Pista Termen aperta in notturna Baita Termen con self-service e bar DJ-set con Dj Nada per tutta la serata 17 dice - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.