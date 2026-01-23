Ancora caos treni in Spagna maltempo dopo gli incidenti | linea Cordova-Linares-Baeza interrotta per alluvione

A causa delle intense piogge, la linea ferroviaria tra Córdoba, Linares e Baeza in Spagna è attualmente interrotta. Il maltempo, già responsabile di gravi incidenti nelle ultime settimane, ha provocato alluvioni che compromettono la circolazione ferroviaria sulla tratta, aggravando le difficoltà per i pendolari e le operazioni di emergenza. La situazione rimane sotto osservazione mentre si valutano eventuali interventi di ripristino.

Il maltempo continua a piegare la Spagna e le sue infrastrutture ferroviarie: dopo il disastro di Adamuz, dove sono decedute 40 persone, e quello di Gèlida, dove invece è morto un uomo e sono rimasti feriti altri 40 passeggeri, è stata interrotta la circolazione dei treni sulla linea Cordova-Linares-Baeza a causa dell'alluvione.🔗 Leggi su Fanpage.it Spagna: deragliano due treni vicino Cordova, 2 vittime e feritiDue treni dell'alta velocità si sono deragliati nei pressi di Adamuz, nella provincia di Cordova, in Spagna. Spagna, deragliano due treni vicino a Cordova: 24 mortiUn incidente ferroviario vicino ad Adamuz, nella provincia di Cordova, in Spagna, ha causato la morte di 24 persone. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Faentina riaperta, subito disagi. Guasti e monitor in tilt: ancora caos; Caos in Catalogna, treni ancora fermi dopo gli incidenti; Treni ancora nel caos: La linea Milano-Luino è un percorso ad ostacoli; Treno contro una gru, nuovo incidente in Spagna. Guasto in Centrale, caos treni a Milano: ritardi e deviazioni per ore, pendolari infuriatiProblemi dalle 8 del mattino: coinvolti Alta Velocità, Intercity e Regionali. Ripresa graduale, ma disagi pesanti per i pendolari ... laprovinciadivarese.it Caos in Catalogna, treni ancora fermi dopo gli incidentiDalle prime ore del giorno sono partiti solo pochissimi convogli dalla stazione Sants di Barcellona, mentre la maggior parte degli utenti si è trovata davanti a pannelli informativi spenti, accessi ai ... ticinonews.ch Spagna, caos treni in Catalogna: il racconto della corrispondente di LaPresse - facebook.com facebook Una giovane sopravvissuta allo scontro tra due treni ad Alta velocità in Andalusia ha descritto le scene di caos seguite al peggior disastro ferroviario della Spagna dal 2013. "Li vedevo morire e non potevo fare nulla". La giovane è stata estratta dalle macerie at x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.