Maltempo allerta meteo gialla per temporali domani 7 febbraio | le regioni a rischio

Domani, sabato 7 febbraio, alcune regioni italiane dovranno fare i conti con temporali e piogge intense. La Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla per sei regioni, segnalando un possibile aumento del rischio idraulico e idrogeologico. Le previsioni indicano che il maltempo potrebbe creare problemi e mettere in crisi le aree più vulnerabili.

Domani l’Italia si prepara a un’ondata di maltempo.

