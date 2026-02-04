Maltempo allerta meteo gialla per temporali domani giovedì 5 febbraio | le regioni a rischio

Domani l’Italia si prepara a un’altra giornata di pioggia e temporali. La Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla per il rischio di temporali in varie regioni. Le perturbazioni continuano a colpire il Paese, portando piogge intense e qualche disagio. La situazione rimane sotto osservazione, e le autorità invitano a prestare attenzione alle condizioni meteo.

Prosegue la fase di maltempo che sta interessando l'Italia, con il passaggio sul nostro Paese di diverse perturbazioni che porteranno piogge in molte zone. Per domani, giovedì 5 febbraio, la Protezione Civile ha disposto l'allerta gialla in nove regioni.

