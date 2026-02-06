Malore in uno studio legale | rianimata una 41enne è in condizioni critiche

Venerdì pomeriggio, una donna di 41 anni si è sentita male mentre stava andando al lavoro nel centro di Pordenone. Alcuni passanti hanno chiamato subito i soccorsi, e sul posto sono arrivati i sanitari. La donna è stata rianimata sul posto e portata in ospedale in condizioni critiche. Ora si trova sotto stretta osservazione, mentre le forze dell’ordine cercano di capire cosa abbia causato il malore.

Il fatto è successo nella giornata di venerdì 6 febbraio alle 16 in corso Vittorio Emanuele. Immediati i soccorsi Una donna di 41 anni è stata colta da un grave malore mentre si stava recando a lavoro. È successo venerdì 6 febbraio intorno alle 16 in centro a Pordenone. Secondo le prime ricostruzioni la persona si stava dirigendo verso lo studio legale in corso Vittorio Emanuele quando ad un certo punto è crollata a terra. Immediati i soccorsi. La Sores, dopo essere stata allertata dal Nue112, ha inviato sul posto l'ambulanza e l'automedica insieme a una squadra dei vigili del fuoco. Il personale medico e infermieristico, come riferisce il Messaggero Veneto, è intervenuto in maniera tempestiva per soccorrere la donna, avviando fin da subito le manovre di rianimazione cardiopolmonare.

