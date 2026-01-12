Crans Montana come stanno i pazienti ricoverati al Niguarda | uno è in condizioni estremamente critiche

L’assessore al Welfare di Regione Lombardia ha aggiornato sulla condizione dei pazienti ricoverati al Niguarda di Milano dopo l’incendio di Crans Montana. Tra i feriti, alcuni mostrano segnali di miglioramento, mentre uno si trova in condizioni estremamente critiche. La situazione rimane sotto stretta osservazione, con l’attenzione rivolta a garantire le cure necessarie ai pazienti e monitorare l’evoluzione del quadro clinico.

L'assessore al Welfare di Regione Lombardia ha fatto il punto sulla situazione dei feriti dal rogo di Crans Montana ricoverati al Niguarda di Milano: "Ci sono due o tre situazioni molto migliorate. Ci sono sicuramente due persone che probabilmente nei prossimi giorni trasferiremo in altri.

