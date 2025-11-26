Esplosione in officina bilancio drammatico | due operai feriti uno in condizioni critiche
Gravissimo infortunio sul lavoro mercoledì mattina in un’ officina meccanica, dove un’operazione apparentemente di routine si è trasformata in un incubo. Durante il gonfiaggio di uno pneumatico con un compressore ad alta pressione si è verificata una violenta esplosione, che ha coinvolto due lavoratori. Il bilancio è di due feriti, uno dei quali in condizioni critiche, con traumi importanti al volto e alle mani. L’incidente è avvenuto intorno alle 12 nell’officina dell’associazione Team Piloti Forlivesi in via Persiani, a San Martino in Strada. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti della questura di Forlì e il personale della Medicina del Lavoro, che stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto e verificando il rispetto delle norme di sicurezza all’interno della struttura. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
