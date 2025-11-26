Esplosione in officina bilancio drammatico | due operai feriti uno in condizioni critiche

Thesocialpost.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gravissimo infortunio sul lavoro mercoledì mattina in un’ officina meccanica, dove un’operazione apparentemente di routine si è trasformata in un incubo. Durante il gonfiaggio di uno pneumatico con un compressore ad alta pressione si è verificata una violenta esplosione, che ha coinvolto due lavoratori. Il bilancio è di due feriti, uno dei quali in condizioni critiche, con traumi importanti al volto e alle mani. L’incidente è avvenuto intorno alle 12 nell’officina dell’associazione Team Piloti Forlivesi in via Persiani, a San Martino in Strada. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti della questura di Forlì e il personale della Medicina del Lavoro, che stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto e verificando il rispetto delle norme di sicurezza all’interno della struttura. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

esplosione in officina bilancio drammatico due operai feriti uno in condizioni critiche

© Thesocialpost.it - Esplosione in officina, bilancio drammatico: due operai feriti, uno in condizioni critiche

Contenuti che potrebbero interessarti

Casa sgomberata presso Verona, esplosione, morti 3 carabinieri. Fermate due persone - E' di tre carabinieri morti e 15 feriti tra militari dell'Arma, poliziotti e vigili del fuoco, il bilancio di un'esplosione di un casolare avvenuta nelle prime ore di oggi a Castel D'Azzano, piccolo ... Segnala huffingtonpost.it

ISCRIVITI! VI ASPETTIAMO AL VANITY FAIR STORIES 2025 - C'erano stati precedenti tentativi di sgombero e anche minacce di esplosioni come quella accaduta veramente la notte scorsa in un casolare di Castel D'Azzano, in provincia di Verona. Si legge su vanityfair.it

Esplosione a Castel D’Azzano, Mattarella: “Sconcerto e dolore”. Meloni: “La tragedia ci richiama al sacrificio di chi serve lo Stato” - Roma, 14 ottobre 2025 – Tre carabinieri sono morti nell'esplosione avvenuta nel corso di uno sgombero in una casa rurale del comune di Castel D'Azzano (Verona) nel corso delle prime ore del mattino. Riporta quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Esplosione Officina Bilancio Drammatico